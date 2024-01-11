У посольства РФ нет данных о пострадавших россиянах при беспорядках в Эквадоре

Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан отметил, что диппредставительство находится в контакте с проживающими в стране россиянами

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российское посольство не получало информации о пострадавших россиянах в ходе беспорядков в Эквадоре. Об этом заявил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия-24".

"По крайней мере, на сегодняшний день у нас информации о пострадавших либо, не дай бог, погибших нет", - сказал дипломат.

Посол отметил, что диппредставительство находится в контакте с проживающими в Эквадоре россиянами. "Мы в контакте не только с официальными властями для понимания ситуации, но и с нашими соотечественниками, с которыми у нас есть связь во многих городах Эквадора. Их насчитывается по стране около 5 тыс. человек. Всех мы, конечно, не можем охватить, но через контакты, которые у нас имеются, через сотрудников почетного консульства во втором по важности городе - Гуаякиль - мы эту ситуацию пытаемся мониторить", - отметил Спринчан.

Дипломаты в безопасности

Дипломаты РФ в Эквадоре находятся в безопасности, предпосылок для обострения ситуации в зоне расположения диппредставительства не было, отметил Спринчан.

"Абсолютно [не было проблем с безопасностью сотрудников], да и не только в отношении нашего посольства, но и дипломатического корпуса в целом, - сказал дипломат. - Вчера утром была встреча руководителей всех аккредитованных в Кито миссий с главой государства. Мы обменивались мнениями, ни от кого не прозвучало даже приблизительно опасений, намека или [необходимости] каких-то превентивных мер для защиты от возможных терактов, нападений".

"Тем не менее, мы в посольстве предприняли необходимые меры, связанные с контролем над выходом в город. Не было не только нападений, не было даже каких-то предпосылок обострения ситуации именно в зоне расположения посольства", - отметил посол.