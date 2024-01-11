Дирекция и посетители выставки "Россия" выразили поддержку белгородцам

В знак поддержки на стенд региона принесли тюльпаны

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Представители регионов страны, посетители и дирекция выставки-форума "Россия" выразили поддержку белгородцам. Гости ВДНХ пишут пожелания на открытках в форме сердца и опускают в специальные тубы на стенде Белгородской области, сообщила пресс-служба выставки.

"11 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День региона - Белгородской области. В свете недавних обстрелов, которым подвергаются жители региона, дирекция Выставки, представители регионов, посетители поддержали Белгородщину тюльпанами и открытками в форме сердца", - сказано в сообщении.

В знак поддержки представители дирекции форума и других регионов страны принесли на стенд Белгородской области корзины тюльпанов. Также в течение всего дня волонтеры раздают цветы посетителям - их тоже приносят на экспозицию Белгородской области. "В день Белгородской области мы предлагаем участникам Выставки выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Ольги Бинды.

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил благодарность всем, кто поддерживает жителей области. "Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе", - цитирует его слова пресс-служба выставки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.