Старовойт сообщил, что турмаршрут "Курская битва" объединит три региона ЦФО

По словам губернатора Курской области, власти будут использовать железнодорожную инфраструктуру

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Курской, Белгородской и Орловской областей сформируют туристический маршрут "Курская битва" по местам сражений в годы Великой Отечественной войны и мемориалов, позже установленных на этих территориях в память о подвиге советских солдат, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"Наш замысел с коллегами и соседями из Белгородской, Орловской областей - сформировать туристический маршрут "Курская битва". Огромные слова благодарности хочется высказать руководству РЖД, <…> мы будем использовать железнодорожную инфраструктуру", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, частично маршрут заработал в 2023 году на территории Курской и Белгородской областей с запуском туристического поезда сообщением Белгород - Поныри, пассажиры которого посещают Прохоровку, Поныровский историко-мемориальный музей, новый мемориальный комплекс "Курская битва". Для удобства жителей и гостей региона к знаменательной дате - 80-летию победы в битве на Курской дуге - в Курской области отремонтировали и привели к историческому виду все железнодорожные вокзалы на пути следования туристического состава.

Промтуризм и перспективы отрасли

По словам губернатора Курской области, кроме военно-патриотического туризма в регионе активно занимаются развитием промышленного туристического потенциала. В 2024 году в ходе Коренской ярмарки в области пройдет третья Всероссийская конференция по промышленному туризму. Уже сегодня туристы могут посетить Курскую АЭС, побывать на Курской магнитной аномалии, посетив горно-обогатительный комбинат в Железногорске.

"Мы представили в правительство России предложение о присвоении статуса федерального туристического маршрута, он так и называется - "Соловьи и железо". Когда говорят: "Курская область", наверно, первое, что приходит на ум - Курский соловей, Курская магнитная аномалия и Курская битва. Мы своим туристическим маршрутом объединили все эти три элемента, он включает в себя посещение объектов в течение двух дней, и с нового 2024 года уже есть возможность посетить этот маршрут", - добавил собеседник агентства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.