Власти Пловдива попросили оценить стоимость демонтажа и перемещения памятника "Алеша"

На юридической комиссии рассматривали два предложения, связанные с памятником: идею о перемещении монумента до конца 2024 года и предложение депутатов партии "Есть такой народ" о проведении референдума о судьбе памятника

СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) о переносе памятника "Алеша" и запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий. Об этом по итогам заседания комиссии сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

"На заседании комиссии мы решили затребовать заключение профильного заместителя мэра города о технической возможности совершения переноса памятника и ее стоимости. После того как разберемся в реалистичности этой идеи и узнаем, сколько она будет стоить городскому бюджету, необходимо будет провести и общественные слушания по теме", - сказал председатель комиссии Слави Георгиев от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Всего на юридической комиссии рассматривали два предложения, связанные с памятником "Алеша": идею о перемещении монумента до конца 2024 года и предложение депутатов партии "Есть такой народ" о проведении референдума о судьбе памятника.

Идея установки в Пловдиве на холме Бунарджика памятника "Алеша" возникла в январе 1947 года. В одну из скал в самой высокой части холма была заложена капсула с посланием будущим поколениям, а на сооружение монумента всего за один год было собрано около 6,4 млн левов народных пожертвований. Конкурсная комиссия, рассмотревшая 10 проектов памятника, выбрала фигуру советского солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле. Авторами памятника стали Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов, общее руководство взял на себя архитектор Николай Марангозов. Памятник был торжественно открыт 5 ноября 1957 года.