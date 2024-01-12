В десяти районах Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Оно будет действовать с 13 по 15 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Спасатели объявили с 13 по 15 января экстренное предупреждение на территории 10 районов Сахалина и Курил (Сахалинская область) в связи с прохождением циклона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В администрацию муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - сказали в управлении.

По данным местных синоптиков, в субботу на территории Курильского и Южно-Курильского районов (южная группа Курильских островов) прогнозируется умеренный снег, метель, ветер порывами до 25-30 м/с. 14 января на территории Долинского, Холмского, Невельского районов на юге Сахалина лавиноопасно из-за непогоды. 15 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег, ветер порывами 15-20 м/с, метель, лавиноопасно.

Как сообщили журналистам в пресс-службе агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области, с утра 13 января у Охотоморского побережья острова Итуруп (Курилы) ожидается сильное волнение: 4 м и более при северном, северо-западном ветре 25-30 м/с. Явление сохранится до утра 14 января. В южной части Охотского моря ожидается быстрое обледенение судов (2 см/ч и более) и сильное волнение: 6 м при северном, северо-западном ветре 25-30 м/с. Явление также сохранится до утра 14 января.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми южных районах Сахалина из-за метели, сильного снега, штормового ветра, плохой видимости. В связи с этим прервала работу паромная переправа между Сахалином и материком, школьники в восьми районах переведены на дистанционное обучение, нарушилось энергоснабжение семи населенных пунктов, аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает рейсы, ограничено движение по ряду автодорог - на участках федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей юг и север острова.