С территории Национального университета обороны в Астане убрали памятник Назарбаеву

В министерстве обороны рассказали, что памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву демонтировали на территории Национального университета обороны в столице республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Ранее вуз сменил название с Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан - елбасы ("лидер нации") на Национальный университет обороны Республики Казахстан. "В связи с чем было принято решение переместить и установить памятник первого президента Республики Казахстан, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здании Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан", - приводит пояснение ведомства агентство Казинформ.

В министерстве также рассказали, что в настоящее время памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства. После проведения подготовительных мероприятий он будет перемещен в здание музея для установки.

Памятник Назарбаеву перед зданием Национального университета обороны открыли в июле 2020 года. Церемония была приурочена к 80-летию первого главы республики. Монумент - не единственный памятник в честь бывшего главы республики, установленный в Казахстане и за рубежом.

Прежние статусы

В октябре 2023 года власти Казахстана учредили Президентский центр на базе действовавшей в Астане Библиотеки первого президента республики.

Ранее Назарбаев был лишен статуса почетного сенатора Казахстана. Также из положения о Службе государственной охраны Казахстана был исключен отдельный пункт об охране первого главы государства. В нижней палате парламента республики тогда поясняли, что речь идет о приведении всех нормативно-правовых актов в соответствие с обновленной конституцией, при этом Назарбаеву будет предоставлена охрана и другие льготы, положенные по закону "О президенте Республики Казахстан" как бывшему главе государства.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Назарбаева. Кроме того, исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. Позже Конституционный суд Казахстана постановил, что закон "О первом президенте Республики Казахстана - елбасы" утратил силу. После отмены закона о первом президенте полномочия Назарбаева регулируются конституцией и законом о президенте Казахстана, где присутствуют отдельные главы, которые касаются бывших лидеров страны.

В 2019 году Назарбаев заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Касым-Жомарта Токаева как председателя верхней палаты парламента. В июне того же года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана на однократный семилетний срок.