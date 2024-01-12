В Чите предложили поставить памятник братьям Соломиным

Специалист администрации города по историко-культурному наследию Ирина Куренная отметила, что его планируют поставить возле места, где жила их семья

ЧИТА, 12 января. /ТАСС/. Инициативная группа предложила установить памятник народным артистам, братьям Юрию и Виталию Соломиным, возле места, где стоял их родной дом, сообщила ТАСС специалист администрации города по историко-культурному наследию, краевед Ирина Куренная.

"Мы решили сделать сквер Соломиных возле дома по адресу улица Ленинградская, 56 (на этом месте стоял дом, в котором жила семья Соломиных - прим. ТАСС). [Несколько лет назад] этот вопрос выносили на Совет по вопросам истории и культуры города, он был одобрен. <...> План такой сохраняется, особенно теперь после смерти Юрия Соломина. Хотим поставить скульптурную группу в сквере около этого дома. Он уже частично благоустроен", - сказала Куренная.

У инициаторов есть несколько задумок, как изобразить актеров. Первый вариант - сделать скульптуры в образах их самых известных киноролей. Другая идея - показать братьев детьми или подростками, в том возрасте, когда они еще жили в Чите.

"Как актеры они состоялись в Москве, не в Чите. А здесь была заложена их основа. Можно сделать скульптуру по фотографии, где они сидят на лавочке, а рядом их обнимает отец Мефодий Викторович. То есть мы показываем Соломиных как читинцев. <...> Они прекрасно понимали, что значит Чита, что это за город и чего им тут удалось добиться. Они же здесь везде участвовали, и спортом занимались, и искусством, и так далее. То есть Чита для них была благодатной почвой и сыграла немаловажную роль в их творчестве", - подчеркнула Куренная.

Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

О братьях Соломиных

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его младший брат Виталий - 12 декабря 1941 года. Их родители были музыкальными педагогами. В 1957 году Юрий Соломин окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра, где сыграл десятки ролей. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина. В 1980 году Соломин начал работать как театральный режиссер, а в 1988 году стал художественным руководителем Малого театра.

Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Среди его киногероев - Павел Кольцов в телефильме "Адъютант его превосходительства", майор милиции Сергей Головко в детективе "Инспектор уголовного розыска", исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев в фильме "Дерсу Узала", барон Генрих Айзенштайн в телефильме "Летучая мышь", полковник КГБ Виталий Славин в детективе "ТАСС уполномочен заявить...".

Виталий Соломин также окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1963 году и стал актером Малого театра, был задействован во множестве постановок. Он сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах. Наиболее известен как исполнитель роли Доктора Ватсона в цикле фильмов о Шерлоке Холмсе, также снимался в картинах "Бабье царство", "Зимняя вишня". Умер 27 мая 2002 года на 61-м году жизни. Похоронен на Ваганьковском кладбище.