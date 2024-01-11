100 киноработ и 35 лет у руля Малого театра: жизненный путь Юрия Соломина

На 89-м году жизни скончался советский и российский актер и режиссер театра и кино

Ушел из жизни народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин, возглавлявший его 35 лет. Коллеги называют Соломина камертоном эпохи и капитаном Малого театра.

Буквально накануне Юрия Соломина выписали из больницы после перенесенного инсульта, он "рвался в театр", рассказала ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова. А сегодня пришло сообщение о смерти народного артиста. "Не стало нашего любимого Капитана. Знаем, что наши с вами сердца, дорогие зрители, сейчас вместе", — говорится в официальном заявлении театра.

Биография Соломина на редкость проста. Уроженец Читы, он в далеком 1953 году восемь суток ехал в Москву, чтобы поступить в Щепкинское училище, по окончании которого был принят в Малый театр, где служил до своего последнего дня. И 35 лет — на посту художественного руководителя, впервые за всю историю Малого театра выбранного коллективом.

Всю жизнь посвятил театру

Накануне своего 85-летия в июне 2020 года, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, чем он гордится больше всего в жизни, Юрий Соломин сказал о своем назначении худруком и успехах вверенной ему труппы. "В 1988 году коллектив Малого театра избрал меня художественным руководителем. Я тогда отказался от многих киноролей. И всю жизнь посвятил театру. Пока мы держимся при всех невзгодах. Экономический план выполняем. <…> Горжусь, что теперь у Малого театра два филиала: один — на Большой Ордынке в Москве, а второй — в Когалыме", — уточнил артист.

Поздравляя его с юбилеем, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Соломин долгие годы преданно служит искусству, радует любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актерскими и режиссерскими работами. "Конечно, во многом благодаря вам, вашему подвижничеству в знаменитом Малом театре воплощаются в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы, поддерживается особая творческая, духовная атмосфера, которой по праву славится эта легендарная сцена", — подчеркнул тогда глава государства.

В апреле 2019 года Министерство культуры РФ подписало с Юрием Соломиным бессрочный контракт на продолжение работы в должности худрука Малого театра. На вопрос о том, думает ли о преемнике, Соломин отвечал: "Пока не знаю, не думал. Это нельзя делать на ходу!"

Как актер Соломин переиграл на родной сцене массу ролей в спектаклях по произведениям Александра Островского, Федора Достоевского, Антона Чехова, Льва Толстого и Алексея Толстого, Николая Гоголя, Александра Грибоедова, Михаила Булгакова, Эдуардо де Филиппо. Он поставил многие спектакли в Малом театре: "Ревизор", "Чайка", "Лес", "Коварство и любовь", "Три сестры", "Бесприданница", "Женитьба", "Власть тьмы", "Дальше — тишина" и другие. Кроме того, были у него и постановки за рубежом: в театрах Болгарии, Германии, Японии, Словакии. Долгие годы преподавал в Щепкинском училище.

"Самый чеховский актер в труппе Малого"

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в бесседе с корреспондентом ТАСС назвал Соломина великим актером, человеком и гражданином, верным своему коллективу. "Обидчивый — только когда задевали, действительно или как ему казалось, Малый театр, которому он был верен беззаветно. Озорной — когда выходил на сцену или когда ставил спектакль. Достаточно вспомнить его "Ревизора" или им же поставленную "Женитьбу". "Самый чеховский актер в труппе Малого театра" — так когда-то сказала о нем [театральный] критик Вера Максимова", — отметил Заславский.

Значительный вклад Юрий Соломин внес, конечно, и в кинематограф. Среди наиболее популярных работ — "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить...", телесериал "Московская сага". Участвовал Соломин и в фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала", который завоевал мировую известность и получил "Оскар".

Председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков вспоминает Соломина как доброго и талантливого человека. "Это невосполнимая утрата для всего театрального мира. Юрий Мефодьевич был большим артистом, выдающимся, сильным, добрым и талантливым человеком. Он посвятил свою жизнь театру и был вознагражден любовью зрителей", — сказал Машков ТАСС. Большим горем для театра назвал уход худрука его коллега, народный артист РФ Валерий Афанасьев.

"Юрий Соломин — это камертон эпохи советского и российского театра и кино. Огромная потеря не только для Малого театра, но и для всей российской культуры. Конечно, для Малого театра это уход очень близкого, родного человека, который стоял у его руля 35 лет. Для каждого сотрудника, работника, актера Малого театра это личное горе, потому что его все очень любили и ценили", — сказал ТАСС заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Алексей Дубровский.

Подарок судьбы

За свою творческую деятельность Юрий Соломин был отмечен множеством наград: народный артист СССР, дважды лауреат Государственной премии, имеет ордена Дружбы народов и Почета, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему присуждено звание Героя Труда Российской Федерации.

"Я всю жизнь работал. Играл спектакли, снимался в кино. На моем счету около 100 фильмов. До сих пор не могу выйти из дома — все узнают. Вот такой подарок сделала мне судьба!" — признавался Юрий Мефодьевич ТАСС.

Прощание состоится 15 января в 11:00 на Исторической сцене Малого театра.