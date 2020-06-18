Путин поздравил Юрия Соломина с 85-летием

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина с 85-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Юрий Соломин: не могу выйти на улицу — все узнают

"Долгие годы Вы преданно служите искусству, радуете любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актерскими и режиссерскими работами. И конечно, во многом благодаря Вам, Вашему подвижничеству в знаменитом Малом театре воплощаются в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы, поддерживается особая творческая, духовная атмосфера, которой по праву славится эта легендарная сцена", - подчеркнул президент.

Путин пожелал Соломину успехов, здоровья и благополучия, а также поздравил художественного руководителя с присвоением звания Героя Труда РФ.

Ранее в интервью ТАСС Соломин рассказал, что отметит юбилей в кругу родных и близких.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 г. по н. в. Юрий Соломин является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).