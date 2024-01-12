Аэропорт Архангельска временно закрыли после выезда Як-42 за пределы ВПП

По предварительным данным Росавиации, внешних повреждений самолет не получил

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Архангельска (Талаги) временно закрыли из-за подготовки к буксировке выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Як-42 авиакомпании "Арктика". Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В пятницу, 12 января, около 18:00 мск в аэропорту Архангельска самолет Як-42 авиакомпании "Арктика" после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт временно закрыт - застрявший в снегу Як-42 готовится к буксировке на стоянку. Предварительно, внешних повреждений самолет не получил", - отмечается в сообщении Росавиации.

В Росавиации также отметили, что самолет выполнял рейс с Новой Земли, на борту находились 59 человек, никто из них не пострадал.

Ранее пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заявила, что архангельский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.