Премьер Японии посетил пострадавший от землетрясений регион

Фумио Кисида отметил, что правительство готово организовать дополнительную эвакуацию населения из пострадавших районов

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил префектуру Исикава, пострадавшую от землетрясений, и пообещал обеспечить восстановление местной инфраструктуры.

"Ситуация продолжает оставаться очень сложной, но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить потребности каждого", - передает слова главы правительства телеканал NHK. В частности, Кисида заявил о готовности организовать дополнительную эвакуацию населения из пострадавших районов и строительство временного жилья для нуждающихся.