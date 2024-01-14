14 января, 03:38
Серия землетрясений в Японии

Премьер Японии посетил пострадавший от землетрясений регион

Фумио Кисида отметил, что правительство готово организовать дополнительную эвакуацию населения из пострадавших районов

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил префектуру Исикава, пострадавшую от землетрясений, и пообещал обеспечить восстановление местной инфраструктуры.

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"Ситуация продолжает оставаться очень сложной, но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить потребности каждого", - передает слова главы правительства телеканал NHK. В частности, Кисида заявил о готовности организовать дополнительную эвакуацию населения из пострадавших районов и строительство временного жилья для нуждающихся. 

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