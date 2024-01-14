На выставке "Россия" презентовали акцию "Наши семейные книги памяти"

Член Общественной палаты Михаил Груздев отметил, что акцию уже поддержали в 61 регионе страны

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Презентация первой Всероссийской молодежной акции "Наши семейные книги памяти" прошла на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках дня Ярославской области, передает корреспондент ТАСС.

"Год назад именно на Ярославской земле, в Ярославском педагогическом университете имени Ушинского родилась очень простая идея, когда студенты договорились рассказать друг другу всего по одной минуте о своих дедушках и бабушках, которые в те страшные годы [Великой Отечественной войны] отстояли свободу и независимость нашей страны", - рассказал модератор встречи, ректор Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского, член Общественной палаты России Михаил Груздев.

Он отметил, что акцию уже поддержали в 61 регионе страны. "Более 3 тыс. школ и более 40 тыс. школьников и студентов по всей стране поддержали инициативу", - добавил он.

Акцию поддержали Минпросвещения России, Общественная палата РФ, общество "Знание", а также Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых".

На презентации выступил и губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который поддержал проект и отметил его значимость. Он подчеркнул, что акция распространяется и на международном уровне - ее поддержали в Белоруссии и Казахстане.

На презентации глава региона поделился историей своего дедушки, погибшего во время войны. "Крайне важно, чтобы, неважно, сколько лет пройдет, <…> чтобы мы и все наши потомки помнили об этом [подвиге]", - добавил он.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.