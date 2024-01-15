На юге Сахалина из-за метели отменили очные занятия для школьников

Уроки пройдут в дистанционном режиме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Учащиеся 1-11 классов восьми районов южной половины Сахалина в понедельник утром не пошли в школы из-за неблагоприятных погодных условий. Уроки пройдут в дистанционном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

"Принято решение о переводе на дистанционное обучение 15 января учащихся школ Корсаковского, Анивского, Долинского, Макаровского, Холмского, Томаринского, Невельского районов, а также Южно-Сахалинска", - рассказали в ведомстве.

Детские сады работают в штатном режиме.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 15 января в перечисленных южных районах Сахалина. Синоптики прогнозировали метель, сильный снег, штормовой ветер, плохую видимость, лавинную опасность.