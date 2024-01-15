В СК заявили, что авиатранспорт в России становится безопасней

Как отметил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец, самой часто причиной каких-либо авиапроисшествий являются мелкие технические неисправности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Транспортные следователи отмечают рост уровня безопасности авиатранспорта в последние годы. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

"Самым главным результатом работы правоохранительных органов на транспорте является отсутствие каких-либо происшествий, соответственно и человеческих жертв. Это говорит о том, что все структуры сработали своевременно и правильно. В 2023 году каких-либо серьезных авиапроисшествий в зоне деятельности нашего следственного управления не было.<…> То, что их не произошло, говорит о том, что принимались все необходимые профилактические меры, и при малейшем подозрении, что какой-то борт технические неисправен, его незамедлительно ремонтируют или производят замену воздушного судна. Думаю, в целом можно сказать, что авиатранспорт стал более безопасным", - сказал Выменец.

По его словам, самой часто причиной каких-либо авиапроисшествий являются мелкие технические неисправности. По каждому такому факту следователи проводят проверки на наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и дают оценку действиям авиакомпании и технического персонала. "В 2023 году не было ни одного уголовного дела по данной статье, потому что в рамках проверок установлено, что все действия были адекватны", - добавил Выменец.