Путин и Мишустин прислали венки на прощание с Соломиным

Также венки прислали представители различных ведомств, российских театров, в частности, "Современника", Театра им. М. Ермоловой

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания с художественным руководителем Государственного академического Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным, передает корреспондент ТАСС.

Также венки прислали представители различных ведомств, российских театров, в частности, "Современника", Театра им. М. Ермоловой.

По традиции артиста проводили в последний путь аплодисментами. Гражданская панихида проходила на исторической сцене Малого театра, которым 35 лет руководил Соломин. Проститься с артистом пришли сотни человек.

Юрий Соломин в ноябре 2023 года был госпитализирован после потери сознания. Как сообщала пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт. 9 января 2024 года артиста выписали из больницы, 11 января он умер в возрасте 88 лет. После отпевания в храме Христа Спасителя артиста похоронят на Троекуровском кладбище.