На Кубани намерены учредить премию в честь погибшего военкора Максудова

Губернатор края Вениамин Кондратьев также предложил назвать в его честь улицу в Сочи или Краснодаре

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Премию для журналистов в честь погибшего в зоне проведения специальной военной операции военного корреспондента Бориса Максудова учредят в Краснодарском крае, где он начинал свой профессиональный путь. О принятом решении губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале.

"Учредим журналистскую премию имени военкора Бориса Максудова. Договорились об этом с руководителем регионального Союза журналистов. Журналистскую деятельность он начинал на нашем региональном телевидении: работал в Сочи, Краснодаре, быстро рос в профессиональном плане. Кроме премии за профессиональное мастерство для коллег, считаю важным сохранить память о Борисе Максудове, в том числе в названии улицы в Сочи или Краснодаре", - говорится в заявлении губернатора.

Максудов был ранен 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. 23 ноября стало известно о смерти журналиста. Максудов неоднократно выезжал в командировки в зону СВО и был в пуле журналистов, освещающих работу силовых ведомств. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала "Россия-24" Максудова, работавшего в зоне СВО.