Аэропорт Новокузнецка возобновил работу в штатном режиме

Ближайший самолет должен приземлиться в 06:25 мск

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Аэропорт Новокузнецка в Кемеровской области, который из-за непогоды в воскресенье приостановил прилет и вылет рейсов, возобновил работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Новокузнецк возобновил работу в штатном режиме. Последствия стихии устранены, а аэродромная инфраструктура полностью соответствует критериям безопасности", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, прилет ближайшего самолета запланирован на 10:25 (06:25 мск). Посадку совершит рейс компании Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга.

В воскресенье из-за ледяного дождя в Новокузнецке был задержан и отменен ряд рейсов. Из-за непогоды в понедельник сотрудники аэропорта также устраняли последствия непогоды.

Аэропорт Новокузнецка обслуживает южную агломерацию Кузбасса, в том числе принимает туристов крупного кузбасского курорта Шерегеш. Туристы из других регионов прилетают в аэропорт Новокузнецка в 180 км от курорта, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или автобусе. В настоящее время проект строительства аэропорта в Шерегешt проходит госэкспертизу. Ожидается, что собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка.