В аэропортах Сибири задержали рейсы из-за непогоды

В регионах отмечают порывистый ветер и метель

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Порывистый ветер и метель стали причиной задержек рейсов в аэропортах Сибири. Так, новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет шести рейсов: из Магадана, Южно-Сахалинска, Красноярска, Новокузнецка, Якутска и Москвы, следует из данных онлайн-табло.

"Задержки по метеоусловиям другого аэропорта. Мы работаем в штатном режиме", - уточнили ТАСС в пресс-службе авиаузла, уточнив, что с непогодой связана задержка рейсов из Новокузнецка. Из-за метеоусловий в аэропорту прибытия задержан также вылет рейса из Новосибирска в Томск. В свою очередь, в Томске задерживается еще и прилет рейса из Москвы.

В аэропорту Горно-Алтайска ТАСС сообщили, что авиарейс SU1524 (авиакомпании "Аэрофлот", по данным табло) задерживается на прилет из-за плохих метеоусловий. Самолет должен был приземлиться в 08:35 (04:35 мск), однако, по информации воздушной гавани, еще не вылетел из Москвы. Вместе с тем задерживается и вылет еще одного рейса "Аэрофлота" - SU1525.

В Кузбассе последствия непогоды сильнее всего ощущались в южной части региона. Так, в аэропорту Кемерова задерживается прилет двух рейсов из Москвы и Красноярска. В Новокузнецке вечером в воскресенье из-за ледяного дождя задержан вылет рейса в Москву и отменен рейс в Красноярск. Вылет утренних рейсов в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск также перенесен на несколько часов.

В красноярском международном аэропорту задержано два рейса - в Новосибирск авиакомпании S7 и в Кемерово авиакомпании "Красавиа". Но это не связано с непогодой, уточнили в аэропорту. "Наши метеоусловия позволяют летать", - добавили в пресс-службе авиаузла.

Ранее в ряде регионов Сибири было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 27 метров в секунду и метелей объявлено. Кроме этого, в Красноярском крае и Республике Хакасия синоптики прогнозируют морозы до минус 37 градусов.