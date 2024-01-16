Более половины опрошенных россиян поддержали отказ от книг Акунина

Порядка 19% респондентов ВЦИОМ назвали решение приостановить выпуск и продажу книг писателя неправильным

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более половины россиян (69%) в той или иной степени поддерживают приостановку печати и продажи книг Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Отказ последних от публикации и продажи произведений на фоне высказываний и действий популярного современного писателя в той или иной степени поддерживают 7 из 10 наших сограждан (69%), в том числе каждый второй заявил об этом с полной уверенностью ("точно правильное решение" - 48%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти в одинаковой степени в правильности отказа от книг Акунина убеждены те, кто читал произведения писателя, смотрел их экранизации, а также те, кто не знаком с его творчеством (63% и 71% соответственно). Порядка 19% респондентов назвали решение приостановить выпуск и продажу книг писателя неправильным.

По данным исследования, 23% опрошенных россиян читали произведения Акунина, еще 57% признались, что не знакомы с творчеством писателя.

"О том, что российский писатель занял ярко выраженную украинскую позицию в той или иной степени известно 60% наших сограждан, знакомых с его творчеством", - отмечается в сообщении.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О деле в отношении Акунина

Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

В отношении Акунина также возбуждено дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). Следствие будет добиваться заочного ареста Акунина по данному делу.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне.