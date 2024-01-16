Стенд Ленобласти на выставке "Россия" дополнили экспозицией о блокаде

В экспозиции использована ретро-техника, военная форма образца 1940-х годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Ленинградская область дополнила свой стенд на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве экспозицией, посвященной прорыву и снятию блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"На стенде Ленобласти на выставке "Россия" на ВДНХ сегодня открылась обновленная экспозиция, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады", - говорится в сообщении.

В экспозиции использована ретро-техника, военная форма образца 1940-х, блокадные фотографии. Как сообщила пресс-служба, в качестве декорации к блокадной теме на стенде сооружен бруствер - для него в павильон завезли более 2 тонн песка и бутафорский снег.

"Посетители пройдут по указателям Дороги жизни, примерят "кожанки" защитников ленинградского неба, сделают памятный значок из блокадной ленточки или белого журавлика, узнают о работе регулировщиц на ледовой дороге", - рассказали в пресс-службе.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.