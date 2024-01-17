В японском аэропорту Ното отменили рейсы из-за обнаружения трещин после землетрясений

Он возобновит работу 24 января

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Администрация японского аэропорта Ното до 24 января отменила все рейсы из-за обнаружения трещин на взлетно-посадочной полосе после произошедшей серии землетрясений. Об этом сообщил телеканал NHK.

Аэропорт Ното обслуживает только внутренние рейсы, он расположен в префектуре Исикава.

По данным NHK, из-за последствий удара стихии в Исикаве также остаются перекрытыми несколько местных дорог, прекращено движение на железнодорожных путях в ряде районов префектуры. Кроме того, доступа к электричеству все еще лишены около 7,8 тыс. домов. Спасатели продолжают восстановительные работы.