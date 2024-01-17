В результате ЧП пострадавший умер по пути в больницу

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровске отловили стаю бездомных собак, напавших на мужчину, который в результате умер по пути в больницу. Об этом сообщил ТАСС начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Василий Иванов.

"Собак отловили. Стая из 11 особей", - сказал Иванов. Он уточнил, что девять животных из числа отловленных были чипированы. То есть их отлавливали ранее, и на момент выпуска они агрессии не проявляли.

Прокуроры начали проверку после случившегося. Будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных. В СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Трагедия произошла ранним утром 16 января на улице Айвазовского. Собаки напали на 38-летнего мужчину, он умер по пути в больницу.

Исполняющий обязанности мэра Игорь Михайловский в Telegram-канале администрации города отметил, что существующий порядок, при котором после отлова, стерилизации и вакцинации животных выпускают, малоэффективен. По его словам, практика показывает, что возврат животных в естественную среду обитания не исключает случаев агрессии и нападения на человека, а текущие объемы отлова не позволяют снижать популяцию собак. В качестве решения называется строительство приюта с последующим размещением отловленных животных на пожизненное содержание.

Михайловский сообщил, что в 2022 году правительство Хабаровского края выделило городу свыше 20,6 млн рублей, было отловлено 1 855 животных. На 2023 год - более 26,5 млн рублей, что позволило отловить 1 402 собаки. На этот год выделено около 23,2 млн рублей.