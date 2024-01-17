В МЧС призвали придерживаться рекомендаций во время купания в проруби на Крещение

В частности, перед купанием нужно оценить свои силы и состояние здоровья

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МЧС России дало перечень рекомендаций для безопасного купания на Крещение. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС Андрей Печенин.

"Сразу же после купания рекомендуется растереться полотенцем, одеться и уйти в теплое помещение, а также принять теплое питье - чай, кофе или травяной настой", - сказал он.

Перед купанием рекомендуется оценить свои силы и состояние здоровья. В купель не стоит входить, если имеются хронические заболевания дыхательной, мочеполовой, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Это же относится к людям с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам и маленьким детям. "Многие у нас считают, что раз освященная вода, то это чудо - можно искупаться и не заболеть", - отметил Печенин. Если со здоровьем все в порядке, с собой необходимо взять полотенце, теплую одежду и тапочки. Не стоит долго стоять на льду без одежды, подходить к проруби нужно в тапках. Перед купанием также нельзя пить алкоголь.

Купание в необорудованных для этого местах

По его словам, сотрудники МЧС будут вызывать полицию в случае выявления купаний в Крещенские праздники в необорудованных для этого местах. "Инспектора ГИМС заблаговременно патрулируют водоемы, потенциальные такие места, как правило, нам известны. И если вдруг такое, мы ориентируем туда органы правопорядка, чтобы не допустить несанкционированные купания", - сказал он. Также спасатели будут "прикрывать" несанкционированные купели на случай провала людей под лед.

Печенин отметил, что в оборудованных местах купаться безопаснее, поскольку там, кроме полиции и спасателей, также дежурят медики. Гибели купающихся там не происходит. Иногда они травмируются в таких местах, например, поскользнувшись или поранившись об лед. Также бывают случаи ухудшения здоровья.

Купели для крещенских купаний

Он добавил, что купелей для крещенских купаний в РФ в этом году будет подготовлено меньше, чем в 2023 году. "В текущем году, по предварительным сведениям, запланировано свыше 3 100 мест проведения обряда, в которых ожидается более 1 млн 390 тысяч посетителей. Также планируется организовать 2 600 мест обогрева", - сказал он.

В 2023 году было подготовлено свыше 3 300 купелей. "В принципе, цифра из года в год колеблется. Вплоть до последнего дня эти цифры могут корректироваться", - уточнил Печенин.

Больше всего купелей будет оборудовано в Центральном и Приволжском федеральных округах. Там же ожидается наибольшее число купающихся.

Информация о местах для купания будет публиковаться на сайтах местных органов исполнительной власти. Они могут ввести запрет, если вода в водоемах не будет соответствовать санитарным нормам. "В большинстве субъектов РФ ледовая обстановка достаточно благоприятная, в принципе, никаких ограничений нет", - отметил представитель МЧС.

Крещенские купания будут проводиться также и на новых территориях.

Как сообщалось ранее, в РФ, по предварительным сведениям, будут работать более 3 100 купелей, которые могут посетить свыше 1 млн 390 тыс. человек. Также планируется организовать 2 600 мест обогрева. Информация об официальных местах для купания будет публиковаться на сайтах местных органов исполнительной власти.