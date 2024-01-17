Протокол в отношении Венедиктова за нарушение закона об иноагентах рассмотрят 1 февраля

Минюст включил бывшего главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля 2022 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы 1 февраля рассмотрит протокол в отношении бывшего главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова (признан в России СМИ-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Административный протокол в отношении Венедиктова А. А. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) назначен к рассмотрению на 1 февраля в 09:30 мск", - сказал собеседник агентства.

22 апреля 2022 года Минюст включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов.