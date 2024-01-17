Машков заявил, что успевает совмещать работу в избирательном штабе Путина с театром

Народный артист РФ отметил, что продолжает репетиции и работу в театральной школе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков рассказал, что успевает совмещать работу в избирательном штабе кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина с театральной деятельностью.

"Несмотря на такую большую работу и в штабе, и работу с гражданами, у нас сейчас открывается общественная приемная, деятельность театральную я не прекратил, буквально завтра у меня спектакль. У меня продолжаются репетиции и работа в нашей театральной школе. Успеваем и будем успевать", - рассказал Машков журналистам.

Машков является сопредседателем избирательного штаба Путина вместе со спикером Народного совета ДНР Артемом Жогой и главным врачом московской больницы №52 Марьяной Лысенко.