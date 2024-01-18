В Петербурге заявили о расследовании ситуации с украинским беспилотником

Губернатор Александр Беглов отметил, что пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с силовыми структурами по поводу ситуации с беспилотником, который был перехвачен над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия", - написал Беглов в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщали, что средства ПВО РФ около 01:30 18 января перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.