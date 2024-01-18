Конкурс на некоторые программы в центре "Сириус" составляет 50-60 человек на место

Руководитель образовательного центра Елена Шмелева отметила, что совместно с партнерами запускается программа сопровождения выпускников, в которую будут входить стажировки

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Конкурс на некоторые программы образовательного центра "Сириус" достигает около 50-60 человек на место. Об этом руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева заявила в эфире канала "Соловьев. Live".

"На некоторые наши программы по направлению "Наука" конкурс составляет 50-60 человек на место. Всячески мы поддерживаем ребят подавать заявки, участвовать в нашем конкурсе. Каждый из тех, кто подал заявку, может продолжать подавать, подтянуть какие-то свои разделы на "Сириус курсах" и оказаться в Сириусе. Нет такого ребенка, который хотел бы оказаться в "Сириусе", но не оказался. Мы сделаем все, чтобы даже если кто-то что-то пропустил из школьного предмета, он смог это восполнить, приехать, определиться со следующими профессиональными шагами", - сказала Шмелева.

Он добавила, что "Сириус" совместно с партнерами запускает программу сопровождения выпускников, в которую будут входить стажировки.

Руководитель центра также сообщила в эфире телеканала "Россия 24", что за восемь лет существования "Сириуса" его выпускниками стали около 70 тыс. человек.

"У нас 70 тыс. выпускников профильных программ "Сириуса" - это только школьники, которые сегодня видны как молодые ученые, известные всем музыканты и спортсмены. И сама федеральная территория развивается так, чтобы поддерживать тех, кто создает новое, кто развивает отечественную культуру, искусство, спорт", - отметила Шмелева.

День федеральной территории Сириус проходит в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Здесь впервые пройдет встреча выпускников воспитанников образовательного центра. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.