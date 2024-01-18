Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной

Фермеры протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских фур

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Протестующие румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Халмеу - Дьяково" на границе с Украиной. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

"По состоянию на сегодняшнее утро румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу - Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что движение фур на выезд с Украины приостановлено, чтобы не допустить блокирования проезда легковых авто.

Ранее румынские водители фур и фермеры перекрыли движение грузовиков на двух других КПП - "Порубное - Сирет" и "Красноильск - Викову-де-Сус". Фермеры протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских фур.

Румыния не первая страна ЕС, где протестующие препятствовали движению грузовиков через границу с Украиной. 6 ноября прошлого года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 6 января 2024 года акция протеста на этом пункте пропуска была прекращена. Поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены были сутками ожидать возможности пересечь границу, с начала блокады в очередях умерли три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.

15 января текущего года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил о подписании соглашения с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады переездов возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Днем позже украинская Госпогранслужба информировала, что был разблокирован проезд на последнем КПП, акция была завершена. При этом организаторы протестов пригрозили возобновить блокаду, если правительство Польши не выполнит взятые на себя обязательства.