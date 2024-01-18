Спецборт МЧС доставил в Москву дополнительную группу эвакуированных из Газы россиян

Их насчитывается 35 человек

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Москву дополнительную группу граждан РФ, эвакуированных из Газы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Самолет Ил-76 МЧС России с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Спецборт доставил в Россию еще 35 человек, в том числе 25 детей", - сказали в МЧС.

Всего на родину возвращены 1 193 россиянина и члены их семей.

12 ноября Россия приступила к эвакуации граждан РФ и членов их семей из сектора Газа. 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС завершила работу в Египте по эвакуации россиян из Газы и вернулась в Москву. По словам дипломата, работа по вывозу оставшихся в секторе Газа российских граждан будет вестись на индивидуальной основе после завершения организованной эвакуации.