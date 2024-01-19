Фонд "Защитники Отечества" и центр "Сириус" будут готовить протезистов для ветеранов СВО

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, он активно поддерживает проекты и направления, которые способствуют развитию медицинской реабилитации благодаря внедрению новых технологий и высокотехнологичного оборудования

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" и инновационный научно-технологический центр "Сириус" заключили соглашение о сотрудничестве. На базе "Сириуса" планируют создать площадку по подготовке квалифицированных протезистов для работы с ветеранами СВО, сообщается в Telegram-канале председателя фонда Анны Цивилевой.

"Наша работа будет направлена на создание центра разработок и инноваций в сфере ортопедии и реабилитации на базе ИНТЦ "Сириус", организацию опытно-производственных площадок для вывода на рынок инновационных продуктов, научно-технологическое взаимодействие, а также на реализацию совместных проектов и программ, в том числе в образовательной сфере. В частности, на базе "Сириуса" планируется создать площадку по подготовке квалифицированных протезистов для работы с ветеранами СВО", - написала она.

Цивилева отметила, что фонд активно поддерживает проекты и направления, которые способствуют развитию медицинской реабилитации благодаря внедрению новых технологий и высокотехнологичного оборудования.

"Уверена, что сотрудничество с центром "Сириус" позволит нам вывести эту работу на новый уровень и существенно расширить меры поддержки для героев спецоперации и родных погибших", - подытожила она.