На Алтае восстановили прерванное из-за камнепада движение на трассе Р-256

С проезжей части убрали около 25 куб. м крупных обломков

ТАСС, 19 января. Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где произошел обвал камней, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

"Движение на участке федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт", где сегодня произошел обвал скальных пород, открыто по двум полосам для всех видов транспорта. Транспортное сообщение с Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай полностью восстановлено", - сообщил он.

Хорохордин отметил, что на участке работали более 20 сотрудников дорожных организаций, было задействовано семь единиц техники. С проезжей части убрали около 25 куб. м крупных обломков. Провалы, образовавшиеся в результате камнепада, заполнили крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью, частично восстановлено барьерное ограждение.

На участке дороги, где произошел обвал скалистых пород, установлено ограничение скорости до 20 км/ч. Основной ремонт дорожного полотна запланирован на весенне-летний период этого года, добавил Хорохордин.