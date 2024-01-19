В Республике Алтай перекрыли участок трассы Р-256 из-за камнепада

Два района оказались отрезаны от республиканского центра

ТАСС, 19 января. В Республике Алтай прервано движение транспорта на участке федеральной трассы Р-256 из-за камнепада, сообщили в ФКУ Упрдор "Алтай".

"В результате обвала скалы 19 января около 09:00 (5:00 мск) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км)", - сказано в распространенном сообщении.

Из-за камнепада одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. По данным Упрдора "Алтай", в настоящее время к месту происшествия направлена специализированная техника. "Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью", - пояснили в управлении.

В республиканской главке МЧС России ТАСС уточнили, что погибших и пострадавших в результате камнепада нет. "Дорога перекрыта в обоих направлениях предварительно до 12:00 (07:00 мск)", - отметили в МЧС.

По информации главы региона Олега Хорохордина, в результате происшествия два района Алтая оказались отрезаны от республиканского центра. "В Улаганском и Кош-Агачском районах, с которыми временно прекращено транспортное сообщение, имеется необходимый запас топлива, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, обеспечена работа всех профильных служб", - сообщил он ТАСС и подчеркнул необходимость оперативно открыть движение транспорта по одной полосе дороги.

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов уточнил ТАСС, что в этих районах проживают более 30 тыс. человек.