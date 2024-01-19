В России создадут дополнительные условия для адаптации ищущих защиту лиц

Для этого планируется совершенствовать механизм предоставления иностранцам убежища в стране

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дополнительные условия для адаптации лиц, ищущих защиту в России, планируется создать в стране. Это следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Ожидаемый результат: разрешены проблемы правоприменения в области предоставления убежища; устранены законодательные пробелы и коллизии в этой сфере правоотношений, исключена возможность злоупотребления правом на убежище; созданы дополнительные условия для адаптации лиц, ищущих защиту на территории РФ", - говорится в документе.

Как следует плана мероприятий, для этого планируется совершенствовать механизм предоставления иностранцам убежища в России.

Ответственным назначено МВД России. Ведомство должно реализовать поставленные задачи к 20 июня 2025 года.