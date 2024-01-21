В Праге здание философского факультета впервые открыли после стрельбы

Регулярные занятия в главном здании должны возобновиться 19 февраля

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Главное здание философского факультета Карлова университета на площади имени Яна Палаха в Праге, где месяц назад произошла стрельба, впервые после трагедии открылось для студентов и преподавателей.

Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

В главном здании факультета в течение нескольких часов проходили лекции, встречи студентов и музыкальные выступления. Они были посвящены памяти учащихся и сотрудников факультета, погибших при стрельбе. В этих мероприятиях, согласно агентству, приняли участие более 300 студентов. Регулярные занятия в главном факультетском здании должны возобновиться 19 февраля.