Больницы Донецка усилили дополнительными операционными бригадами после обстрела ВСУ рынка

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев отметил, что врачи республики делают все возможное для сохранения жизни граждан

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Стационары, куда доставлены пострадавшие в результате удара украинских войск по Кировскому району Донецка, усилены дополнительными операционными бригадами, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

"В течение нескольких минут после произошедшего на место начали прибывать бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие с разной степенью тяжести доставлены в учреждения здравоохранения республики. Всем оказывается медицинская помощь. Стационары, куда были доставлены пострадавшие, усилены дополнительными операционными бригадами", - написал он.

Гарцев добавил, что врачи республики делают все возможное для сохранения жизни граждан.