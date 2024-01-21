21 января, 16:38
Военная операция на Украине

Больницы Донецка усилили дополнительными операционными бригадами после обстрела ВСУ рынка

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев отметил, что врачи республики делают все возможное для сохранения жизни граждан

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Стационары, куда доставлены пострадавшие в результате удара украинских войск по Кировскому району Донецка, усилены дополнительными операционными бригадами, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

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"В течение нескольких минут после произошедшего на место начали прибывать бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие с разной степенью тяжести доставлены в учреждения здравоохранения республики. Всем оказывается медицинская помощь. Стационары, куда были доставлены пострадавшие, усилены дополнительными операционными бригадами", - написал он.

Гарцев добавил, что врачи республики делают все возможное для сохранения жизни граждан. 

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