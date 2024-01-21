Омбудсмен ДНР направила письма в международные организации из-за обстрела рынка в Донецке

Дарья Морозова призвала принять меры в отношении виновных

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова направила письма уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в международные правозащитные организации по факту обстрела со стороны украинских войск рынка в Кировском районе Донецка.

"Сегодня произошло очередное циничное и кровавое преступление киевского режима против мирного населения Донбасса. В выходной день, когда граждане массово занимались покупками, ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) нанесли целенаправленный удар по одному из рынков Кировского района Донецка. Информация о жертвах поступает до сих пор. На данный момент известно о 25 погибших, десятки человек получили ранения различной степени тяжести. По всем указанным фактам преступных действий ВФУ мной были незамедлительно подготовлены и направлены письма в адрес федерального омбудсмена, УВКПЧ ООН (Управление верховного комиссара ООН по правам человека - прим. ТАСС) и МККК (Международный комитет Красного Креста - прим. ТАСС)", - сообщила ТАСС омбудсмен региона.

В своих обращениях Морозова поставила адресатов в известность о трагедии, которая произошла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, а также призвала принять меры в отношении виновных.