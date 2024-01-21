Мэр Москвы назвал жестоким террористическим актом обстрел микрорайона в Донецке

Сергей Собянин также выразил соболезнования семьям погибших

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обстрел микрорайона Текстильщик в Донецке является жестоким террористическим актом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Жестокий террористический акт, совершенный украинским режимом на городском рынке, унес десятки жизней мирных людей. От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Рынок в микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу в воскресенье днем. По последним данным, погибли 27 человек, еще не менее 25 ранены, в том числе двое подростков. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибром 152 и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. Вскоре первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар по Донецку со стороны Вооруженных сил Украины станет одной из тем обсуждения запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН.