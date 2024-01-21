Глава союза староверов сообщил, что Папа Римский осудил удар ВСУ по рынку Донецка

Леонид Севастьянов отметил, что понтифик призвал к началу переговоров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск решительно осуждает обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) микрорайона Текстильщик в Донецке и призывает к началу переговоров, сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

"Папа Франциск решительно осуждает удары по Донецку и также решительно призывает к началу переговоров", - сказал Севастьянов.

По его словам, понтифик считает, что конфликт на Украине зашел в тупик. Его невозможно решить военным путем, это можно сделать только с помощью переговоров. "Продолжение конфликта будет нести только страдания мирных граждан. Папа призывает к мирным переговорам, на которых стороны смогли бы обсудить взаимные претензии и способы их решения", - добавил он.