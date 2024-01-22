Главу ЮНЕСКО попросили не допустить сноса памятника солдату "Алеше" в Пловдиве

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников также призвал Одре Азуле поднять вопрос об осуждении нарушения прав национальных меньшинств и реабилитации нацизма

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников попросил генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле не допустить сноса памятника солдату "Алеше" в Пловдиве.

"Прошу вас на основании обращения принять меры по защите памятников освободителям Советской армии и поднять вопрос об осуждении действий властей Болгарии по сносу памятников воинам-освободителям и недопустимости нарушения норм международного права, а также нарушения прав национальных меньшинств и реабилитации нацизма", - сказано в обращении правозащитника к главе ЮНЕСКО, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Там отмечается, что в настоящий момент депутаты городского совета Пловдива рассматривают возможность принятия решения о сносе (демонтаже) монумента. Ранее в городе София уже был снесен мемориальный комплекс - памятник Победы Советской армии, другие мемориалы также оказались под угрозой.

"Эти исторически несправедливые решения, которые противоречат Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций 16 ноября 1972 года. Более того, в целом ряде соседних государств КПЧ ООН в связи с рассмотрением ряда жалоб и в соответствии с правилом 94 комитета уже были введены обеспечительные меры, в соответствии с которыми власти стран были обязаны не допустить снос монументов, а сами они были взяты под охрану ООН. Более того, в Софии уже после сноса памятника Советской армии 19 декабря 2023 года Софийским городским административным судом было принято решение о незаконности сноса указанного мемориала", - сказано в обращении.

Там также говорится, что, несмотря на вышеперечисленные примеры, часть представителей органов власти Болгарии продолжают уничтожение памятников, не обращая внимания на предписания Комитета по правам человека и болгарских судов.