Hurriyet опубликовала фото россиян, выживших в катастрофе в Афганистане

По информации радиостанции, их состояние оценивается как удовлетворительное

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Радиостанция Hurriyat опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены обломки самолета Falcon 10.

На кадрах также показаны выжившие после крушения люди. По информации радиостанции, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В субботу вечером самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. На борту воздушного судна, следовавшего из Таиланда в Москву, были шесть человек, двое из них - россияне. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения. 21 января Минтранс талибов сообщил, что спасатели обнаружили самолет, четыре человека, включая пилота, живы.