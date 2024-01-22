22 января, 08:48,
обновлено 22 января, 09:30
Крушение самолета в Афганистане

Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул

Самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Спасатели доставили в Кабул четырех членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в провинции Бадахшан. Об этом сообщил представитель сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

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"Четверо спасенных членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул", - написал он на своей странице в Х.

"Состояние их здоровья хорошее, им была оказана первая помощь", - отметил Муджахид. На одной из видеозаписей, которые опубликовал представитель талибов, видно, как пострадавшие выходят из вертолета. На другой видеозаписи запечатлен момент, как медики оказывают первую помощь одному из членов экипажа. 

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