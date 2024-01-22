Главы регионов РФ выразили соболезнования погибшим в результате атаки ВСУ в Донецке

В результате удара погибли 27 человек

ТАСС, 22 января. Губернаторы российских регионов выразили соболезнования родным и близким погибших при атаке ВСУ в Донецке и заявили о готовности оказать любую помощь жителям города. Соответствующие сообщения главы опубликовали в своих Telegram-каналах.

Свои соболезнования в связи с трагедией и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразил губернатор соседней с Донецкой Народной Республикой Ростовской области. "У наших соседей - в Донецкой Народной Республике - горе. В результате очередного жестокого обстрела Донецка киевским режимом погибли десятки мирных жителей. От имени своих земляков выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Мы скорбим вместе с вами! Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Губернаторы Волгоградской области, города Севастополя, главы Северной Осетии, Адыгеи и Калмыкии также выразили слова сочувствия. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал удар по Донецку "очередным преступлением украинских террористов", которое вызывает "только боль и ярость". После трагедии главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии выразили свои соболезнования и заявили о готовности оказать всю возможную помощь пострадавшим, в том числе в лечении и реабилитации. Также со словами поддержки выступили главы Новгородской области, Республики Коми, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, глава Архангельской области, губернатор Ненецкого автономного округа (НАО), глава Карелии.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания в память о погибших в Донецке. "Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате бесчеловечного обстрела города. Неонацистам, которые убивают ни в чем неповинных людей, нет ни оправдания, ни прощения. Именно против них сегодня в бой идут наши воины. И, конечно, готовы оказать всю необходимую помощь Донецку", - написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Руководители Омской, Томской и Тюменской областей, Ямала, Югры, Тувы, Пензенской и Нижегородской областей, Якутии, Кемеровской и Иркутской областей, Хакасии написали в своих соцсетях, что их регионы также готовы оказать помощь Донбассу. Со словами сочувствия и поддержки в связи с гибелью людей в результате атаки ВСУ по Донецку выступили главы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Курской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Тамбовской, Ивановской, Белгородской, Рязанской и Тульской областей. "В этот трудный час туляки разделяют с жителями Донбасса боль невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме губернатора Тульской области Алексея Дюмина главе ДНР Денису Пушилину.

Черный день в истории

Жители Донецка со вчерашнего дня несут цветы к рынку в микрорайоне Текстильщик, на котором погибли мирные жители. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Донецка Алексей Кулемзин, 21 января 2024 года останется в истории города черным днем. "Украинские неофашисты цинично обстреляли оживленное место города, где в выходной день собирается одновременно большое количество мирных людей. За свои неудачи не фронте они решили подло отыграться на беззащитных жителях Донецка. Это еще один черный день в истории города", - написал он.

Первый замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале сообщил, что жители Мелитополя организовали стихийный мемориал в память о погибших, а по распоряжению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого сегодня в Запорожской области приспущены государственные флаги в знак солидарности и единства с жителями Донецка.

Рынок в микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу в воскресенье днем. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибра 152 и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. Вскоре первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар по Донецку со стороны Вооруженных сил Украины станет одной из тем обсуждения запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН.

Украинские войска в воскресенье нанесли массированный удар из ствольной артиллерии по рынку в Кировском районе Донецка. В результате атаки погибли 27 человек, 26 получили ранения различной степени тяжести. В результате трагедии 22 января было объявлено днем траура по погибшим.