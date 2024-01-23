"Диктант победы" в 2024 году могут расширить отдельными вопросами о СВО

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что подготовку к акции необходимо начать заранее

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Диктант победы" в 2024 году мог бы быть расширен отдельными вопросами о событиях "Русской весны" и героях СВО. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета партии "Единая Россия" "Наша Победа".

"На этот раз мы могли бы немного расширить его ("Диктанта победы" - прим. ТАСС) тематику, предусмотрев отдельные вопросы и о событиях "Русской весны", и о героях специальной военной операции", - сказал он.

"Таким же образом может быть перестроен и наш традиционный конкурс музеев образовательных организаций. В этом году считал бы правильным поощрить прежде всего те школьные и вузовские музеи, где сохраняется память о героях специальной военной операции, выпускниках, ставших героями России и отмеченных иными боевыми наградами", - добавил Нарышкин.

Он отметил, что подготовку к "Диктанту победы" необходимо начать заранее, поскольку интерес к акции растет, а в этом году страна встретит ряд важных годовщин, связанных с Великой Отечественной войной.

"Знаковые годовщины обязательно найдут свое отражение в новых заданиях историко-патриотической акции "Диктант победы", в прошлом году флагманский проект нашего оргкомитета объединил порядка 2 млн человек в РФ и за рубежом", - сказал Нарышкин.

Об акции

Акция "Диктант Победы" началась в 2019 году в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память", который призван пробудить интерес к событиям героического прошлого России. Участники в течение 45 минут должны выполнить 25 заданий, 20 - на общую военно-историческую тему и 5 - на региональную тематику. В 2023 году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.