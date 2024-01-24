В Сахалинской области из-за продолжительной метели ввели режим ЧС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен на территории Сахалинской области в связи с усилением циклона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось об объявлении режима ЧС с утра 24 января только на территории Южно-Сахалинска.

"В связи с усилением циклона на территории Сахалинской области объявлен режим ЧС. Только что провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации Сахалинской области с участием силовых структур. Разобрали все принципиально важные вопросы", - говорится в сообщении главы области.

Губернатор добавил, что первоочередная задача сейчас - расчистка магистральных дорог, иначе органы жизнеобеспечения не смогут выполнять свои функции.

"Вся имеющаяся техника задействована в расчистке. Это касается всех муниципалитетов региона. На данный момент из соображений безопасности временно приостановили работу общественного транспорта. Когда он начнет работать, мы сделаем специальное объявление. Легковой транспорт не справляется, буксует, останавливается и в итоге перегораживает движение, поручил МЧС совместно с ГИБДД начать патрулирование улиц и растаскивать машины, перекрывающие дороги", - сообщил Лимаренко.

По его словам, организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Это позволит следить за расчисткой дорог и за работой учреждений жизнеобеспечения в онлайн-режиме. "Вся техника, предусмотренная по расчистке, находится в исправном состоянии. Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона", - добавил губернатор.

Циклон на Сахалине

Мощный циклон с сильным снегом, порывистым ветром и сильной метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушена работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения.