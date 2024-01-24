В Южно-Сахалинске из-за непогоды ввели режим ЧС

В администрации города призвали работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим работы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной погодной обстановки объявлен в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Лимаренко призвал руководителей предприятий всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальщиков обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог.

В администрации Южно-Сахалинска журналистам сообщили, что в среду из-за метели общественный транспорт не смог выйти на городские маршруты.️ "В связи с нулевой видимостью и сильными порывами ветра прекращена работа всего общественного транспорта в городском округе. Администрация города настоятельно просит работодателей максимально перевести рабочие коллективы на дистанционный режим работы", - рассказали в мэрии, добавив, что в городе идет организация работы скорой медицинской помощи. По магистральным улицам проблем с проездом для врачей нет, но движение по частному сектору затруднено, поэтому для очистки дорог привлечены волонтеры и снегоходы. В случае необходимости для бригад скорой помощи будет организовано сопровождение МЧС.

В правительстве Сахалинской области журналистам сообщили, что в администрации Южно-Сахалинска приступил к работе оперативный штаб с участием Лимаренко и руководства города.