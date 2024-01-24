Экипаж сбитого ВСУ самолета с пленными украинцами похоронят с воинскими почестями

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий принес соболезнования семьям погибших военнослужащих армии РФ, которые выполняли миссию и до конца остались верными присяге и долгу

ГЕНИЧЕСК, 24 января. /ТАСС/. Экипаж самолета Ил-76 Министерства обороны РФ, перевозившего украинских военнопленных для обмена и сбитого над Белгородской областью, будет похоронен со всеми воинскими почестями, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"При атаке погибли также шесть членов экипажа нашего судна и трое сопровождающих. <...> Наш экипаж будет похоронен со всеми воинскими почестями, они герои, и память о них будет жить в истории великого русского государства, как и память о каждом герое специальной военной операции <...>", - написал он.

Балицкий принес соболезнования семьям погибших военнослужащих армии РФ, которые выполняли миссию и до конца остались верными присяге и долгу.