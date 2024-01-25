Суд в Азербайджане продлил срок ареста Рубена Варданяна

Он составит еще четыре месяца

БАКУ, 25 января. /ТАСС/. Сабаильский районный суд города Баку продлил срок ареста экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна еще на четыре месяца. Об этом сообщило информационное агентство АПА.

Варданян был задержан 27 сентября 2023 года азербайджанскими пограничниками на пункте пропуска "Лачин" при попытке выехать из Карабаха на территорию Армении и в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования препровожден в Баку.

28 сентября Сабаильский районный суд вынес решение об его аресте сроком на четыре месяца. Ему были предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он заявил, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной НКР. В феврале 2023 года был снят с должности.