Оно бы координировало контакты студентов из разных стран, отметил президент

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного студенческого сообщества, которое бы координировало контакты студентов из разных стран.

На встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта одна из участниц предложила главе государства создать международную организацию, которая взяла бы на себя функцию сохранения и укрепления контактов, создания совместных проектов и поддержки иностранных студентов, которые в этом году приедут на Всемирный фестиваль молодежи.

"Идея хорошая, но, конечно, надо подумать", - сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что "каждый день нельзя собирать 300 тыс. человек". "Но какой-то постоянно функционирующий общий орган, координирующий контакты, в том числе и тех, кто хочет к нам приехать и приедет, наверное, был бы востребован. Я обязательно попрошу коллег в правительстве этим заняться", - отметил Путин.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.