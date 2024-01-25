Юрист заявил об отсутствии фигурантов в деле о жестоком обращении с котом Твиксом

Сергей Егоров рассказал, что владелец погибшего кота Эдгар Гайфуллин обратился к нему с просьбой оказать юридическую помощь

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фигурантов в возбужденном после гибели кота Твикса уголовном деле о жестоком обращении с животным нет. Об этом сообщил ТАСС представитель потерпевшего юрист Сергей Егоров.

"Достоверно мы знаем, что по ч. 1 ст. 245 УК РФ (о жестоком обращении с животными - прим. ТАСС) возбуждено дело по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного лица. Дело будет расследоваться, определят, кто виновен, степень виновности", - отметил Егоров.

Он рассказал, что владелец погибшего кота Эдгар Гайфуллин обратился к нему с просьбой оказать юридическую помощь. По словам Егорова, Гайфуллина уже допросили в качестве потерпевшего. Также Егоров рассказал, что не подавал иск в суд. "Я прямо сейчас в этом не вижу необходимости. Потерпевший по закону имеет право заявить гражданский иск в рамках расследуемого уголовного дела, который будет рассмотрен в суде вместе с непосредственно предъявленным обвинением преступнику", - отметил собеседник агентства.

История кота Твикса

20 января волонтеры в Кирове нашли мертвым кота Твикса, которого 11 января проводница высадила из поезда на улицу в мороз. Неравнодушные кировчане искали кота несколько дней.

Как рассказал Гайфуллин, кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако 11 января каким-то образом выбрался из переноски, пока сопровождающий спал, а проводница на остановке в Кирове выпустила Твикса на улицу. 12 января хозяева Твикса обратились в правоохранительные органы. В кировском линейном отделе МВД на транспорте отмечали, что проводница, обнаружив Твикса и опросив пассажиров, решила, что кот бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки. В возбуждении дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) владельцам отказали в связи с отсутствием состава преступления.

Компания ОАО "РЖД" позднее принесла извинения владельцам за смерть кота. В компании сообщили, что приняли решение запретить проводникам высаживать животных из поездов, а в случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций. Также компания сообщила, что работает над установлением отношений с волонтерскими организациями. Кроме того, в РЖД отметили, что временно отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу.

22 января глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом, выброшенным проводницей на вокзале в Кирове.