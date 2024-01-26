В столичном округе Бразилии ввели режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге

Население района, где выявили резкий рост заболеваемости, составляет около 5,7 млн человек, сообщил официальный онлайн-вестник правительства региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /ТАСС/. Власти столичного округа Бразилии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом заболеваемости лихорадкой денге. Об этом сообщается в официальном онлайн-вестнике правительства региона.

"Объявляется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в связи с резким ростом заболеваемости и риском возникновения эпидемии денге", - говорится в тексте документа. Действие указа распространяется на столицу - город Бразилиа, а также на его пригороды, входящие в столичный регион. Совокупное население района, где отмечена вспышка заболеваемости, составляет около 5,7 млн человек.

По данным властей, число случаев лихорадки денге с начала года уже превысило аналогичные показатели 2023 года на 646%. Заболевшими с 1 января официально считаются более 16 тыс. человек. В прошлом году за тот же период отмечено лишь около 2 тыс. подтвержденных случаев болезни. В этом году ситуация осложняется необычайно высоким уровнем осадков в регионе. Это способствует распространению комаров Aedes Aegypti, основных переносчиков заболевания.

Бразильский Минздрав объявил в среду о скором начале первой в истории кампании по вакцинации населения от лихорадке денге. Вакцина создана бразильскими эпидемиологами. В декабре прошлого года она стала первой в мире, получившей сертификацию для массовой вакцинации населения от этого заболевания.

Лихорадка денге - тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков - комаров.